Frankfurter Börse : Dax nach Rücksetzer am Vortag etwas erholt

Der Dax hat sich am Freitagmorgen nach dem schwachen Vortag stabilisiert.

Frankfurt/Main | Gegen Ende der ersten Handelsstunde legte der deutsche Leitindex 0,26 Prozent auf 15.670,63 Punkte zu, nachdem er am Vortag ein Prozent verloren und so zu seinem Rekordniveau wieder auf Abstand gegangen war. Sein bisheriges Wochenminus konnte er am Freitag auf 0,1 Prozent reduzieren. Auch der MDax stabilisierte sich, er legte am Morgen um 0,16 P...

