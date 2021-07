Börse in Frankfurt : Dax setzt Erholung fort

Der Dax hat bei einigen Schwankungen an seine moderaten Vortagesgewinne angeknüpft.

Frankfurt/Main | In einem weiterhin nervösen Marktumfeld hatte der deutsche Leitindex zunächst um seinen Schlusskurs vom Dienstag gependelt, bevor die Aktienkurse sich überwiegend nach oben bewegten. Zuletzt notierte das Börsenbarometer 0,54 Prozent im Plus bei 15.297,97 Punkten. Der Dax war am Montag zeitweise bis auf 15.048 Punkte eingeknickt. Zu Wochenbeginn hat...

