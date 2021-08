Börse in Frankfurt : Dax startet mit kleinem Minus in den Handelstag

Mit einem leichten Dämpfer ist der deutsche Aktienmarkt am Dienstag in den Handel gestartet.

Frankfurt/Main | So kamen die Quartalszahlen und Ausblicke des Autobauers BMW und des Chipkonzerns Infineon bei den Anlegern nicht gut an. Hinzu kommen Sorgen um die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus in China. Der Dax notierte kurz nach Eröffnung 0,23 Prozent tiefer bei 15.532,45 Punkten. Am Vortag war ein zunächst schwungvoller Wochenauftakt versie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.