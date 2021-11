Börse in Frankfurt : Dax steigt weiter in Richtung Rekordhoch

Positiv aufgenommene Quartalszahlen von Unternehmen und ein Kursfeuerwerk der Hellofresh-Aktien haben den Dax am Dienstag weiter in Richtung Rekordhoch getrieben.

Frankfurt/Main | Nach seinem starken Monatsbeginn am Vortag stieg der deutsche Leitindex am Nachmittag um 0,66 Prozent auf 15.910,53 Punkte. Seine Bestmarke aus dem August steht bei 16.030 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte am Dienstag zuletzt um 0,33 Prozent auf 35.231,63 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 notierte 0,1 Prozent höher....

