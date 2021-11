Börse in Frankfurt : Dax tritt nach Rekordhoch nahezu auf der Stelle

Der Dax hat nach der jüngsten Rekordjagd eine Pause eingelegt.

Frankfurt/Main | Der deutsche Leitindex bewegte sich am Montag kaum vom Fleck und notierte zuletzt minimal im Minus bei 16.040,96 Punkten. Am Freitag hatte das Kursbarometer mit 16.084 Punkten eine weitere Bestmarke erreicht - trotz der Inflationssorgen, die Investoren derzeit umtreiben. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte am Montag im frühen Handel um 0,16...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.