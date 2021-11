Börse in Frankfurt : Dax zum Monatsbeginn freundlich

Mit etwas nachlassendem Schwung hat sich der Dax am Montagnachmittag weiter freundlich präsentiert.

Frankfurt/Main | Zuletzt verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,58 Prozent auf 15.779,80 Punkte. Mit in der Spitze 15.849 Zählern hatte er am Vormittag ein Hoch seit fast zwei Monaten erreicht und damit nicht nur den November stark begonnen, sondern seit seinem Zwischentief vor fast vier Wochen um mehr als 1000 Punkte zugelegt. Anders als im Dax ließ im...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.