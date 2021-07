Stresstest : EBA: Europas Banken in Summe für Krisen gewappnet

Mit einem Jahr Aufschub wegen der Corona-Pandemie haben Europas Aufseher die großen Geldhäuser wieder unter Stress gesetzt. Durchfallen konnte beim Krisentest keiner.

Paris | Die Banken in Europa wären in Summe trotz Einbußen bei ihren Kapitalpuffern auch für erhebliche wirtschaftliche Schocks gerüstet. Zu dieser Erkenntnis kommen die Bankenaufseher der Europäischen Union nach ihrem jüngsten Krisentest, dessen Ergebnisse die Bankenaufsicht EBA am Freitagabend veröffentlichte. Zwar würden die Institute in einem hypoth...

