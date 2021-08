Börse in Frankfurt : Ende der Geldflut und Delta-Variante - Dämpfer für Dax

Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt könnte demnächst fürs Erste vorbei sein.

Frankfurt/Main | War der Leitindex Dax noch vor wenigen Tagen erstmals über 16.000 Punkte geklettert, so fand er sich wenig später 400 Punkte schwächer auf dem niedrigsten Stand seit etwa zwei Wochen wieder. Die Furcht vor einem nahenden Ende des billigen Geldes in den USA, die Delta-Variante des Coronavirus und Turbulenzen in China könnten den Investoren zunächst ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.