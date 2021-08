Kommentar : Entscheidung war überfällig: Hohe Steuerzinsen sind realitätsfern und unfair

Steuerzinsen von sechs Prozent im Jahr haben mit der Realität am Kapitalmarkt nichts mehr zu tun. Die Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht war daher überfällig. Ein Kommentar.

Schwerin | Die hohen Steuerzinsen von sechs Prozent sind verfassungswidrig, so das Bundesverfassungsgericht. Überrascht das? Nein. Vielmehr war die Entscheidung längst überfällig. Schließlich stammt der Zinssatz noch aus dem Jahr 1961 und wurde seither vom Gesetzgeber nicht geändert. Auch nicht in der seit Jahren anhaltenden Niedrigzinsphase. Mit der Realität am...

