Konjunktur : Euler Hermes: Firmen in guter Startposition

Milliardenschwere Hilfsprogramme in der Corona-Pandemie haben die Zahl der Firmenzusammenbrüche sinken lassen. Droht nun demnächst eine Welle von Unternehmenspleiten?

Hamburg | Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland wird nach Einschätzung des Kreditversicherers Euler Hermes dank staatlicher Corona-Hilfen in diesem Jahr auf den niedrigsten Stand seit etwa zehn Jahren sinken. In einer am Mittwoch veröffentlichten Studie rechnen die Experten mit einem Rückgang von 5 Prozent auf rund 15.000 Unternehmensinsolvenzen. Ähnlich...

