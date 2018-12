Feilschen hat ein Ende : Euro-Staaten einigen sich auf Reform der Währungsunion

Seit Montag haben die Euro-Finanzminister um einen Kompromiss für Reformen in der Währungsunion gefeilscht.

Brüssel | Die Euro-Finanzminister haben sich auf einen Kompromiss zur Reform der Währungsunion geeinigt. "Wir haben einen Deal", teilte ein Sprecher von Eurogruppen-Chef Mário Centeno am Dienstagmorgen nach etwa 16-stündigen Verhandlungen in Brüssel mit. Details wurden zunächst nicht genannt. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) teilte auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit: "Nach knapp 16 Stunden Verhandlungen in der Eurogruppe haben wir ein Ergebnis – ein gutes. Die Euroreform kommt entscheidende Schritte voran."

Zuletzt hatte sich bei der geplanten Stärkung des Euro-Rettungsschirms ESM und der Bankenabwicklung in Europa eine Einigung abgezeichnet. Strittig war ein von Deutschland und Frankreich befürwortetes Eurozonen-Budget. Für Dienstagmorgen wurde eine Pressekonferenz angesetzt.