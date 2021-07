Tierseuche : Expertin: Noch Jahre warten auf Impfstoff gegen Schweinepest

Erstmals sind in Deutschland Hausschweine von der Afrikanischen Schweinepest betroffen. Auch gegen diese Seuche könnte ein Impfstoff helfen - aber der ist noch nicht entwickelt.

Greifswald | Das Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit hält einen Impfstoff gegen die Afrikanische Schweinepest (ASP) in einigen Jahren für denkbar. „Wir arbeiten an einem Impfstoff, aber das ist ein schweres und kompliziertes Geschäft“, sagte die Leiterin des ASP-Referenzlabors am Friedrich-Loeffler-Institut, Sandra Blome, der „Märkischen Allgemeinen“ (S...

