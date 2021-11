Mutmaßlicher Betrüger aus dem Norden : Fall Holt: Ein Deal für Hendrik Holt & Co. in greifbarer Nähe?

Nach den Deals mit internationalen Energiekonzernen könnte in Kürze der vorerst letzte Deal des Emsländers Hendrik Holt folgen. Dieses Mal geht es nicht um Windräder, sondern seine mögliche Haftstrafe. Er will sich in Kürze – ebenso wie seine Familienmitglieder – den Fragen des Gerichts stellen.

Osnabrück | „Jetzt hören wir zum ersten Mal Ihre Stimme“, sagte Norbert Carstensen am heutigen Verhandlungstag zum Angeklagten Hendrik Holt, der dem Vorsitzenden Richter der Wirtschaftskammer am Landgericht Osnabrück bestätigte: Das über seinen Verteidiger Maximilian Pancic eingebrachte pauschale Geständnis der Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, die nicht eingestel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.