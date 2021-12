Verbände kritisieren „Symbolpolitik“ : Böller- und Feuerwerksverbot: Pyrotechnik-Branche fürchtet „Todesstoß“

Die Pyrotechnikverbände in Deutschland fürchten, dass wegen des erneuten Feuerwerksverbots zu Silvester Tausende Menschen Ihre Arbeitsplätze verlieren werden. Sie kritisieren die Maßnahme als "Symbolpolitik".

Berlin | Bund und Länder haben beschlossen, den Verkauf von Böllern und Feuerwerk sowie Versammlungen zu Silvester in diesem Jahr erneut zu verbieten. An publikumsträchtigen Plätzen soll es ein Feuerwerksverbot geben. Mit diesen Maßnahmen will die Politik die Corona-Pandemie eindämmen und zusätzliche Belastungen für Krankenhäuser durch Feuerwerksverletzungen v...

