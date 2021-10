Verkehr : Flughäfen erwarten Touristen-Andrang - aber kein Chaos

Letztes Wochenende herrschte zum Beginn der Herbstferien in Berlin und Brandenburg Chaos am neuen Hauptstadtflughafen. Für dieses Wochenende sind die Airports bundesweit auf den Andrang vorbereitet.

Schönefeld | Mehrere Flughäfen in Deutschland erwarten an diesem Wochenende eine weitere starke Reisewelle. Nahezu landesweit haben Bundespolizei und Flughafenbetreiber den Kunden geraten, möglichst frühzeitig vor dem Start einzutreffen, um die Prozesse am Check-in und bei den Sicherheitskontrollen erledigen zu können. Zwei Stunden gelten wegen der zusätzliche ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.