Wettbewerb : Gericht der EU bestätigt Milliarden-Strafe für Google

Der Europäischen Gerichtshof verhängt eine Strafe gegen den Internet-Giganten Google. Die Kosten für das Unternehmen gehen in die Milliarden.

Luxemburg | Das Gericht der EU hat eine Wettbewerbsstrafe der EU-Kommission in Höhe von 2,42 Milliarden Euro zulasten von Google bestätigt. Das teilten die Richter in Luxemburg mit. Gegen das Urteil kann noch Einspruch beim Europäischen Gerichtshof eingelegt werden. Weitere Informationen folgen in Kürze. ...

