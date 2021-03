Teil des Insolvenzplans : Gerry Weber will Logistikzentrum an Walbusch-Gruppe verkaufen

Der Modekonzern Gerry Weber will sein Logistikzentrum an den Gesellschafter der Walbusch-Gruppe verkaufen.

Halle/Schwerin | Ob der Name "Gerry Weber" an dem gut sichtbaren Gebäude an der A33 stehen bleiben wird? Wie der Haller Modekonzern nun mitgeteilt hat, soll das Logistikzentrum Ravenna Park an Christian Busch, Mehrheitsgesellschafter der Walbusch-Unternehmensgruppe mit Sitz in Solingen, verkauft werden. Der Vorvertrag zwischen der Gerry Weber International AG und der ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.