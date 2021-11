Aktuelle Zahlen : Windkraft-Ausbau in Grafiken: So schlägt sich Mecklenburg-Vorpommern

Die mögliche „Ampel“-Koalition will das Ausbautempo für Ökostrom aus Wind erhöhen. Welche Bundesländer 2021 die meisten Windräder ans Netz genommen haben – und wie sich Norddeutschland als Windenergie-Region schlägt.

Berlin/Hannover | Der Ausbau der Windkraft an Land hat seit Jahresbeginn an Fahrt aufgenommen – bleibt aber aus Sicht der Branche immer noch weit hinter dem nötigen Tempo zurück. In den ersten neun Monaten dieses Jahres gingen wesentlich mehr neue Windenergieanlagen an Land in Betrieb als im Vorjahreszeitraum. Ans Netz kamen von Januar bis September bundesweit 345 A...

