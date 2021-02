Tausende Jobs fallen weg : Corona und die Folgen: Werften in ganz Norddeutschland ringen um ihre Zukunft

Reinhard Balzerek via www.imago-images.de

Reinhard Balzerek via www.imago-images.de

Die Pandemie trifft viele deutsche Werften ins Mark. Ausgerechnet der Markt für Kreuzfahrtschiffe wird zum Totalausfall.

Hamburg | Kein halbes Jahr ist es her, dass die IG Metall Küste eine wahre Horrorvision für die maritime Branche formulierte. Ein Drittel der 18.000 Stammbeschäftigten in den deutschen Werften, so die düstere Prognose, könnten infolge der Corona-Krise ihre Jobs v...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.