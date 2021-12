Corona-Impfung beim Einkaufen : Boostern lassen bei dm? Drogerieriese startet Pilotprojekt

Können sich dm-Kunden künftig in Filialen gegen Corona impfen lassen? Die Drogeriekette startet ein Pilotprojekt. Derweil öffnet sie wieder einige ihrer Testzentren.

Karlsruhe | Mehr als 500 Schnelltestzentren hat die deutsche Drogeriekette dm in diesem Jahr bundesweit betrieben. Nun sollen einige von ihnen wieder in Betrieb gehen. Außerdem spielt der Konzern mit dem Gedanken, seinen Kunden Corona-Schutzimpfungen anzubieten. Das erprobt der Konzern am kommenden Samstag, 18. Dezember, zunächst in der Firmenzentrale in Karlsruh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.