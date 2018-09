Pilotprojekt in Stahlwerk : Kraftstoff aus CO2 – Thyssenkrupp will dreckige Abluft recyceln

Der Stahlproduzent testet ein chemisches Verfahren, das den CO2-Ausstoß bei der Produktion massiv verringern könnte.

von dpa

20. September 2018, 19:12 Uhr

Duisburg | Der Stahlkonzern Thyssenkrupp hat am Donnerstag in Duisburg eine Pilotanlage zur Umwandlung von Hüttengasen in den synthetischen Kraftstoff Methanol in Betrieb genommen. Damit soll getestet werden, wie unter anderem das bei der Stahlproduktion anfallende Klimagas CO 2 für chemische Produkte genutzt werden kann.

Weiterlesen: Hoher CO2-Ausstoß durch Flüge: So kompensiert man die Emissionen



Gelinge die großtechnische Anwendung des in Duisburg erprobten Verfahrens, könnten allein in Deutschland jährlich 20 Millionen Tonnen des CO 2 -Ausstoßes der Stahlbranche in Vorprodukte für Kraftstoffe, Kunststoffe oder Düngemittel umgewandelt werden, teilte das Bundesforschungsministerium mit. Der Bund fördert das Großprojekt "Carbon2Chem", an dem auch Institute der Fraunhofer-Gesellschaft und der Max-Planck-Gesellschaft beteiligt sind, mit 60 Millionen Euro.

In der Anlage wird das Hüttengas zunächst gereinigt und zu einem sogenannten Synthesegas aufbereitet. Aus diesem Vorprodukt lassen sich unterschiedliche Chemikalien gewinnen, aus denen wiederum Kraftstoffe, Kunststoffe oder Düngemittel produziert werden können. Auf diese Weise könnte zudem CO 2 eingespart werden, das bisher beim Erzeugen von Synthesegas aus Kohle und anderen fossilen Stoffen entsteht.