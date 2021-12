Bauer erstattet Selbstanzeige : Landwirt im Norden lässt 300 Schweine verhungern

Auf einem Bauernhof sind 300 Schweine verhungert, sie haben sich am Ende gegenseitig aufgefressen.

Hilter | Nur vier Tiere überlebten und wurden vom Landkreis abtransportiert, nachdem der Landwirt eine Selbstanzeige erstattet hatte. All das bestätigte Kreissprecher Burkhard Riepenhoff am Donnerstag auf Nachfrage unserer Redaktion. Es ist eine historische Hofstelle am Südhang des Teutoburger Waldes in Natrup-Hilter in NIedersachen, auf der die 300 Schwein...

