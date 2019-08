Nachfahre von Porsche-Gründer : Langjähriger Volkswagen-Chef Ferdinand Piëch gestorben

Der frühere VW-Chef Ferdinand Piëch ist tot. Er wurde 82 Jahre alt.

von Lorena Dreusicke

26. August 2019, 22:18 Uhr

Rosenheim | Unter seiner Führung wurde VW der größte Autobauer der Welt: Nun ist Ferdinand Piëch, 82, tot. Die Familie habe den Todesfall am Montag bestätigt, berichtet das "Handelsblatt".

Der Nachfahre von Porsche-Gründer Ferdinand Porsche ist nach "Bild"-Informationen am Sonntagabend in einem Restaurant in Rosenheim (Bayern) zusammengebrochen und in eine Klinik eingeliefert worden, in der er später starb.

Als Porsche-Nachkomme in Österreich geboren

Piëch wurde 1937 in Wien geboren. 1963 beginnt seine Karriere bei Porsche und wechselte später zur jetzigen VW-Tochter Audi. 1993 stieg er zum VW-Vorstandschef auf und wechselte danach in den Aufsichtsrat. Außerdem war er Großaktionär der Porsche-Holding.

Als Chef hatte er einen autoritären Ruf, der jedoch von vielen Seiten respektiert wurde. 1999 wählte ihn eine internationale Fachjury zum "Automanager des Jahrhunderts". Doch im April 2015 kam es zum Bruch: Piëch fügte sich im Machtkampf mit dem damaligen VW-Chef – seinem "Ziehsohn" Martin Winterkorn – und gab all seine Posten auf.

Sein Leben lang Auto- und Technikfreak

Die Familien Porsche und Piëch zählen mit einem Vermögen von geschätzt 37 Milliarden Euro zu den reichsten Österreichern. Im April 2017 verkaufte Piëch den Großteil seines milliardenschweren Porsche-SE-Aktienpakets an seine Verwandten.

Der studierte Maschinenbau-Ingenieur galt als leidenschaftlicher Auto- und Technikfreak. "Autos bauen", nannte Piëch einmal als sein größtes Hobby. Er hinterlässt seine Frau Ursula und zwölf Kinder.