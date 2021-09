Angemerkt : Lego will steinreicher werden

Das Unternehmen Lego legt bei Umsatz und Gewinn kräftig zu – und will dennoch die Preise erhöhen.

Schwerin | 1958 gilt als Geburtsjahr des Lego-Steins. Zumindest in der Form, wie wir ihn heute kennen. Seitdem ist das Unternehmen auf Erfolgskurs und mittlerweile international bekannt. In den vergangenen Jahren zog der Umsatz erheblich an. Die Spielwarenindustrie ist zudem einer der großen Gewinner der Corona-Pandemie. Auch interessant: Schluss mit Lego-Cha...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.