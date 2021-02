Massiver Stellenabbau : Proteste auf den MV Werften

Am Mittwoch ruft die IG Metall zu Demos in Rostock-Warnemünde und in Stralsund auf. In Wismar bleibt es vorerst ruhig.

Wismar/Rostock | „Wir werden uns dagegen wehren, dass am Ende alle anderen Beteiligten ihr Schäfchen im Trockenen haben, nur die Mitarbeiter nicht.“ IG Metall-Bezirksleiter Daniel Friedrich fährt ein bisschen die Krallen aus, es bleiben aber die einzigen scharfen Worte ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.