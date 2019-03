Höhere Rendite gefordert : Marke Volkswagen will bis zu 7000 Stellen streichen

Die Volkswagen-Kernmarke soll schneller elektrischer und digitaler werden und auch mehr Geld verdienen. Dazu sollen auch tausende Stellen wegfallen.

von Klaus Wieschemeyer

13. März 2019, 08:00 Uhr

Wolfsburg | Die Marke Volkswagen im VW-Konzern will seine Transformation beschleunigen. "Wir haben mit dem Zukunftspakt schon viel erreicht: Aber wir müssen deutlich ehr tun, um die anstehenden Herausforderungen auch in der Zeit nach 2020 zu bewälltigen", sagte der operative Chef Ralf Brandstätter am Mittwochmorgen in Wolfsburg. So sollen die Investitionen in die E-Mobilität erhöht und die Rendite auf 6 Prozent gehoben werden (derzeit liegt die Marke bei 3,8 Prozent). Den Werken verordnet die Unternehmensspitze eine Produktivitätssteigerung von 5 Prozent pro Jahr.

Das Unternehmen strebt dazu einen weiteren Arbeitsplatzabbau an: "Durch Automatisierung von Routinearbeiten" würden bis 2023 "etwa 5000 bis 7000 Stellen wegfallen", heißt es aus dem Konzern. Das lasse sich ohne Kündigungen auffangen, indem Stellen von ausscheidenden Mitarbeitern nicht nachbesetzt würden. Gleichzeitig will der Konzern in Sachen Software und Elektroarchitektur 2000 neue Stellen schaffen. Betriebsbedingte Kündigungen sind vorerst ausgeschlossen. Bei Volkswagen gelte bis mindestens 2025 eine Beschäftigungssicherung.