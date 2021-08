Kein Durchziehen mehr : Mastercard schafft Magnetstreifen auf Kreditkarten ab

Ritsch-ratsch – weil so immer weniger Bezahlvorgänge ablaufen, überarbeitet Mastercard seine Kreditkarten.

Purchase | An vielen Kassen, Geldautomaten oder Kartenlesegeräten kann per Durchziehen mit Kreditkarte gezahlt werden. Doch immer seltener würden Kunden diese Funktion nutzen und stattdessen lieber den Chip scannen. Daher kündigte Mastercard auf ihrem Blog nun als erster Zahlungsdienstleister an, ab 2024 in Europa keine Kreditkarten mit Magnetstreifen mehr auszu...

