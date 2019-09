Neues Öko-Siegel : Faire Kleidung: "Grüner Knopf" soll Zeichen setzen

Beim Einkauf von Kleidung sollen Kunden künftig schnell herausfinden können, ob die Textilien fair produziert wurden.

07. September 2019, 09:50 Uhr

Berlin | Das neue Siegel namens Grüner Knopf für sozial und ökologisch nachhaltig hergestellte Textilien soll nach dem Willen von Entwicklungsminister Gerd Müller ein Signal auch in andere Wirtschaftszweige senden. "Alle haben gesagt, man kann keine komplette Lieferkette bis in den Laden durchzertifizieren. Wir beweisen jetzt am Beispiel von Textilien: Es geht eben doch", sagte der CSU-Politiker der "Augsburger Allgemeinen".

Der Grüne Knopf ist ein Siegel mit staatlicher Überwachung, offizieller Start ist an diesem Montag. Ein Textilprodukt mit dem Knopf muss 26 soziale und ökologische Mindeststandards einhalten.

Keine Kinder- und Zwangsarbeit

Müller sagte, Deutschland könne es sich nicht mehr leisten, beim Import von Produkten die sozialen Bedingungen in Billiglohnländern auszublenden. "Wir können weiter wegsehen und die Menschen sklavenartig für uns arbeiten lassen, aber das wird nicht funktionieren." Er fügte hinzu: "Dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn sich Millionen auf den Weg nach Europa machen."

Zu den sozialen Standards gehören unter anderem die Zahlung von Mindestlöhnen und das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit. Die ökologischen Standards umfassen etwa das Verbot von Weichmachern und anderen Chemikalien sowie Grenzwerte für Abwässer, die bei der Produktion anfallen. Die Herstellerfirmen müssen nachweisen, dass sie menschenrechtliche, soziale und ökologische Verantwortung übernehmen.





Kleidung soll nicht viel teurer sein

Die Idee für das Siegel sei nach dem Einsturz einer Textilfabrik in Bangladesch mit 1136 Toten und fast 2500 Verletzten vor sechs Jahren entstanden, erklärte der Entwicklungsminister. "Damals ist mir klar geworden, welche Ausbeutung von Mensch und Natur es in den globalen Lieferketten gibt." Für Kunden im Laden werde es nicht teurer, betonte Müller. "Eine Jeans mit dem Grünen Knopf kostet in der Produktion am Ende etwa einen Dollar mehr. Das reicht, um den Frauen in Bangladesch einen Lohn zu zahlen, von dem sie leben können." Müller verlangte, dass der Bund, aber auch Kommunen, Krankenhäuser oder Polizeidienststellen sich künftig am Grünen Knopf orientieren, wenn sie Arztkittel, Uniformen oder Bettwäsche einkaufen.