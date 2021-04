Kommentar : Nahrungsergänzungsmittel: Es bedarf strengerer Regeln – vor allem im Netz

Die schwarz-rote Koalition will strengere Regeln für Nahrungsergänzungsmittel. Höchste Zeit, findet unser Kommentator.

Schwerin | Eine kleine Vitamin-Tablette zwischendurch oder die schnelle „Extra-Portion“ Mineralstoffe in den Cornflakes am Morgen – es klingt so schön und einfach: Mehr Nahrungsergänzungsmittel für mehr Gesundheit und Wohlbefinden. Oder etwa nicht? Die ständige Extra-Zufuhr von Nährstoffen – ob in Form von Pillen oder in speziell angereicherten Lebensmitteln ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.