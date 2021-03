„Walk-in-Walk-out“-Technologie : Neuer kassenloser Supermarkt eröffnet – so funktioniert das Einkaufen

Für die Kunden soll das Einkaufen bequemer werden: Sie nehmen nur noch Artikel aus dem Regal und verlassen das Geschäft.

Heilbronn | Einen Supermarkt betreten, seine Waren einpacken, und wieder gehen, ohne an der Kasse warten zu müssen – das soll ab sofort in Heilbronn möglich sein. Auf dem dortigen Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung, die unter anderem mit Lidl und Kaufland zusammenhängt, entsteht ein kassenloser Supermarkt. Am Montag soll die sogenannte "Shop Box" eröff...

