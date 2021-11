Börse in Frankfurt : Notenbank-Beschlüsse sorgen für Rekordlaune im Dax

Der Dax ist am Donnerstag auf ein Rekordhoch geklettert.

Frankfurt/Main | Die Beschlüsse der US-Notenbank und starke New Yorker Börsen trieben an. Am Nachmittag gewann der Dax 0,51 Prozent auf 16.041,66 Punkte. Sein Rekordhoch steht bei etwas über 16.061 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verbuchte ein Plus von 0,85 Prozent auf 35.851,29 Punkte. Der Nebenwerteindex SDax kletterte wie der Dax auf einen Höchsts...

