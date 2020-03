Sorge um Coronavirus-Krise : Ölpreis um 30 Prozent abgestürzt: Stärkster Einbruch seit 1991

Die Coronavirus-Krise beeinflusst die Börsen erheblich: Am Ölmarkt sind die Preise zum Wochenauftakt abgestürzt.

09. März 2020, 08:53 Uhr

Singapur | Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus, fallende Nachfrage und der Streit zwischen der Opec und Russland über eine weitere Drosselung der Ölproduktion haben den Ölpreis abstürzen lassen. Am Montagmorgen fielen die Notierungen für Rohöl aus der Nordsee und für US-Öl um jeweils etwa 30 Prozent – der stärkste prozentuale Einbruch seit fast 30 Jahren. In der Folge stürzten die Aktienkurse an den Börsen in Asien und in den Golfstaaten.

Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 32,83 US-Dollar. Damit lag der Preis 12,44 Dollar niedriger als am Freitag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI sackte um 12,44 Dollar auf 28,84 Dollar. Marktbeobachter sprachen vom stärksten prozentualen Einbruch am Ölmarkt seit dem Golfkrieg 1991.

Gründe für den Einbruch des Ölpreises an der Börse

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hatte sich am Freitag mit ihren Partnern nicht auf eine Drosselung der Fördermengen einigen können, vor allem Russland sperrte sich.



Der größte Produzent Saudi-Arabien kündigte daraufhin am Sonntag an, den Ölpreis stark zu senken – um bis zu sechs Dollar pro Barrel (159 Liter) für Lieferungen an Asien und um sieben Dollar für Lieferungen an die USA. Experten warnten, der Preis pro Barrel könne auf 20 Dollar fallen, sollten sich die Opec und Russland nicht einigen.

Außerdem belastet die Sorge vor den wirtschaftlichen Folge der Coronavirus-Krise. Die Ölpreise sind somit auf den tiefsten Stand seit Anfang 2016 zurückgefallen.

Nikkei-Index in Tokio gibt stark nach

An den Börsen der Golfstaaten stürzten am Montag die Kurse: In Kuwait wurde der Handel ausgesetzt, nachdem der Premier Index um 9,5 Prozent gefallen war. In Dubai gaben die Kurse um 9,0 Prozent nach, in Abu Dhabi um 7,1 Prozent.

In Asien hatte sich zuvor ein ähnliches Bild gezeigt. In Tokio gab der Nikkei-Index um 5,07 Prozent nach, es war der stärkste Fall seit Februar 2018. In Australien fielen die Kurse um 7,33 Prozent, das war der höchste Fall seit Oktober 2008 in der Finanzkrise. In China reagierte vor allem der Index Hang Seng an der Börse in Hongkong, er fiel bei Handelsbeginn um fast vier Prozent. In Shanghai und Shenzhen waren die Verluste geringer.

