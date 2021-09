Klima : Private Haushalte produzieren weniger Kohlendioxid

Sinkender Einsatz von Ölheizungen und zunehmender Anteil der erneuerbaren Energieträger: In Deutschland haben die privaten Haushalte in den vergangenen Jahren weniger CO2 ausgestoßen.

Wiesbaden | Die privaten Haushalte in Deutschland haben in den vergangenen Jahren weniger Kohlendioxid (CO2) ausgestoßen als zuvor. Die Emissionen des klimaschädlichen Gases sanken zwischen den Jahren 2000 und 2019 um 14 Prozent auf 219 Millionen Tonnen, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete. Als Gründe nannten die Statistiker unter anderem...

