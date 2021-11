„Make Amazon Pay“ : Pünktlich zum Black Friday: Verdi ruft zum Streik bei Amazon auf

In diesem Jahr dürfte vor allem der Onlinehandel vom Black Friday profitieren. Ein guter Zeitpunkt, um auf die Lage der Amazon-Beschäftigten aufmerksam zu machen, meint die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi.

Schwerin | Es ist kaum zu übersehen: Es ist „Black Friday“- der Schnäppchentag schlechthin. Das ist in den USA der Tag nach „Thanksgiving“, der vierte Donnerstag im November, an dem die Amerikaner sich zu ihrem Erntedank treffen – sowie dies die Pilgerväter der Mayflower zum ersten Mal 1621 taten, ein Jahr, nachdem sie von England aus in der „Neuen Welt“ angekom...

