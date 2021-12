Kriminalität : Razzia wegen Cum-Ex-Geschäften bei SEB in Frankfurt

Gut 80 Ermittler nehmen Wohnungen und Arbeitsplätze ins Visier: In Frankfurt stehen ehemalige Mitarbeiter und weitere Verantwortliche einer Bank in Verdacht, in Cum-Ex-Geschäfte verwickelt zu sein.

Frankfurt am Main | Ermittler haben in der Affäre um Cum-Ex-Aktiengeschäfte die deutsche Zentrale der schwedischen Großbank SEB in Frankfurt durchsucht. Das Geldhaus bestätigte die Razzia am Mittwoch und erklärte, man kooperiere mit den Behörden. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte zuvor bestätigt, dass es eine Razzia am Finanzplatz gebe. Bei der Durchsuchung mit mehr a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.