Wirtschaftliche Existenz : Regierung erwartet über zwei Millionen Kurzarbeiter

Die Existenzen vieler Menschen sind bedroht. Die Regierung erwartet millionenfache Nutzung der Kurzarbeit.

Avatar_prignitzer von dpa

19. März 2020, 21:39 Uhr

Berlin | Arbeitnehmer sind nach Einschätzung der Bundesregierung millionenfach auf Kurzarbeitergeld wegen der Coronakrise angewiesen. Streit gab es am Donnerstagabend darüber, ob Kurzarbeitergeld von den Unternehmen aufgestockt werden soll.

Mehr um Thema:

"Es wird von 2,15 Millionen Fällen des Bezugs von konjunkturellem Kurzarbeitergeld ausgegangen", heißt es in einem entsprechenden Verordnungsentwurf des Bundesarbeitsministeriums, der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Das "Handelsblatt" berichtete zuvor darüber. Das Ministerium geht von 1,15 Millionen zusätzlichen Fällen aus. Eine Millionen Fälle wären demnach auch nach geltendem Recht ohne die Erleichterungen zu erwarten gewesen.

Hohe Mehrausgaben für Bundesagentur für Arbeit

Die Regierung erwartet Mehrausgaben bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) von 10,05 Milliarden Euro. Die beschlossene Erstattung von Sozialversicherungsbeiträgen schlägt demnach mit 5,99 Milliarden Euro zu Buche – die zusätzliche Zahlung von Kurzarbeitergeld selbst mit 4,06 Milliarden Euro.

Die BA übernimmt bei Kurzarbeit 60 Prozent des ausgefallenen Nettolohns. Bei Arbeitnehmern mit Kind sind es 67 Prozent. Bundesweit gibt es bereits einen Ansturm von Unternehmen auf das erweiterte Kurzarbeitergeld in der Coronakrise.

Die Gewerkschaften liefen Sturm gegen die Ausgestaltung der Regelungen. Denn den Arbeitgebern sollen die Sozialversicherungsbeiträge, die sie bei Kurzarbeit zu zahlen haben, in voller Höhe erstattet werden. Verdi-Chef Frank Werneke sagte am Abend der Deutschen Presse-Agentur in Berlin, es sei unsozial, dass die Arbeitnehmer davon nichts bekämen.

80 Prozent des Lohns sollen weiterfließen

Werneke forderte, dass für die Beschäftigten insgesamt 80 Prozent des Lohns weiter fließen – bei Arbeitnehmern mit Kindern 87 Prozent. "Bei großen Teilen der Beschäftigten ist Kurzarbeit sonst der sichere Weg in die Sozialhilfe", sagte Werneke. In einer der dpa vorliegenden Stellungnahme des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) heißt es: "Völlig inakzeptabel ist (...), dass diese Entlastung nunmehr einseitig den Arbeitgebern zugutekommen soll. Dies erzeugt soziale Schieflagen." Der DGB, der Arbeitgeberverband BDA und die Regierung hatten am Mittwoch vereinbart, dass es weitere Gespräche geben solle, in denen nach Wegen gesucht werden soll, wie Einkommenslücken – vor allem in Härtefällen – geschlossen werden können. "Über die Wege hierzu gab es noch keine Einigung", hieß es bei der BDA.

Kurzarbeiter-Regeln gelockert

Das erleichterte Kurzarbeitergeld fließt rückwirkend zum 1. März. Betriebe können Kurzarbeitergeld nutzen, wenn nur 10 Prozent der Beschäftigten vom Arbeitsausfall betroffen sind – statt wie bisher ein Drittel. Auch Zeitarbeitsunternehmen können die Leistung anzeigen. In einigen Branchen gibt es bereits Tarifregelungen über eine Aufstockung. Nach einer Übersicht des Instituts WSI der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung verpflichten sich die Arbeitgeber dabei, einen Zuschuss zu zahlen, so dass die Beschäftigten zwischen 75 und 97 Prozent des Nettogehalts erhalten. Bei der Deutschen Bahn seien es 80 Prozent des Bruttogehalts. Zu den Branchen mit entsprechenden Aufstockungsregelungen gehören die holz- und kunststoffverarbeitende Industrie in Sachsen, der Groß- und Außenhandel in Nordrhein-Westfalen, das KFZ-Handwerk in Bayern und die chemische Industrie. Entsprechende Regelungen gibt es außerdem bei der Deutschen Telekom.

In der Metall und Elektroindustrie besteht eine flächendeckende Aufstockungsregelung in Baden-Württemberg, wo das Kurzarbeitergeld je nach Umfang der Kurzarbeit auf 80,5 bis 97 Prozent des Nettogehalts erhöht wird. Beim Volkswagen-Konzern wird das Kurzarbeitergeld laut WSI in Abhängigkeit der Entgeltstufen auf 78 bis 95 Prozent erhöht.

Ärger in der Gastronomiebranche

Für die Beschäftigten in der Systemgastronomie wird die Leistung nach einer neuen Regelung auf 90 Prozent des Nettoentgelts aufgestockt.

"Insbesondere in den klassischen Niedriglohnsektoren gibt es oft keine tarifvertraglichen Zuschüsse zum staatlichen Kurzarbeitergeld", sagte der WSI-Experte Thorsten Schulten.

Streit wurde in der Gastronomie öffentlich. Den Arbeitgebern der Gastronomiebranche warf die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) am Donnerstag vor, sich entsprechenden Regelungen zu verweigern. Die Arbeitgeber weigerten sich, einen Tarifvertrag über Kurzarbeit mit Kündigungsschutz und einer Aufstockung des Kurzarbeitergeldes abzuschließen, kritisierte der stellvertretende NGG-Vorsitzende Freddy Adjan in Berlin. Das Gastgewerbe wies die Forderung zurück. Diese seien "wirtschaftlicher Irrsinn und würden viele Betriebe direkt in die Insolvenz treiben", erklärte der Branchenverband Dehoga in Berlin.