Modulares Smartphone aus Deutschland : Shiftphone: „Ich finde es gut, dass die Leute für das Thema sensibler werden“

Auf den ersten Blick sieht das Smartphone nicht anders aus als andere. Und doch: Statt für den Nutzer eine „Blackbox“ zu sein, fest verschlossen, ohne eine Möglichkeit, ins Innere zu schauen, besteht dieses Gerät aus 13, für den Nutzer schnell wechselbaren Modulen. „Insgesamt sind es 20 Teile“, erklärt Samuel Waldeck (40). So könne der Nutzer – sollte etwas kaputtgehen oder ein Upgrade gewünscht sein – ohne Probleme Komponenten wechseln, und das selbst.

Avatar_prignitzer von Nina Kallmeier

03. Juli 2020, 06:34 Uhr

Osnabrück | Samuel Waldeck ist einer von drei Geschäftsführern der Shift GmbH. Sie hat das erste in Deutschland konzipierte modulare Smartphone entwickelt und auf den Markt gebracht. Zusammen mit seinem Bruder Carsten (48) und Vater Rolf Waldeck hat Samuel Waldeck die Firma 2014 gegründet. Nicht in einer der weltweiten Hightech-Metropolen, sondern im beschaulichen Falkenberg, einem knapp 800 Einwohner umfassenden Ortsteil der Gemeinde Waben, etwa 30 Kilometer von Kassel entfernt. Hier ist Samuel Waldeck (Foto links) aufgewachsen

Shift GmbH





Wenn er nun die Pläne der EU-Kommission hört, Verbrauchern grundsätzlich ab dem kommenden Jahr ein „Recht auf Reparatur“ von Elektrogeräten einzuräumen, muss er schmunzeln. Handys, Laptops und Co. so zu konstruieren, dass sie zu einem adäquaten Preis repariert und somit länger genutzt werden können? Nach diesem nachhaltigen Ansatz arbeitet die Shift GmbH seit ihrer Gründung.

Letztlich war der Gedanke, ein reparierbares Smartphone zu nutzen, sogar einer der Antriebe für Samuel und Carsten Waldeck, ein eigenes Smartphone zu entwickeln. „Es ist schön, wenn man in seinen Bemühungen bestärkt wird“, sagt der Inhaber und Geschäftsführer. Das gilt auch für das in Deutschland diskutierte Thema Gerätepfand. Auch dies ist für Shiftphones – und deren Verpackung – bereits jetzt gang und gäbe.

Vom iCrane zum Smartphone

Doch zum Anfang der Erfolgsgeschichte aus Hessen: Nebenberuflich haben die beiden Gründer schon seit 2003 eigene Produkte entwickelt und verkauft. Um einen iCrane, einen kompakten Kamerakran, der von einer Person allein bedient werden konnte, zu entwickeln, starteten sie die damals erfolgreichste deutsche Crowdfunding-Kampagne auf Startnext und sammelten mehr als 100.000 Euro ein. Diese Entwicklung brachte sie auch ihrem Ziel eines nachhaltigen Smartphones einen Schritt näher.

Die schlechte Reparierbarkeit, die fest verbauten Akkus und die geschlossenen Systeme – all diese Dinge, die zu einer Kurzlebigkeit von Smartphones führen, hatten Samuel Waldeck und seinen Bruder schon lange geärgert – ebenso wie die Art und Weise der Produktion. Also fingen die Brüder an, selbst zu entwickeln. „Mein Bruder hat Informatik und Philosophie studiert. Das hat uns bei der Entwicklung geholfen“, sagt Samuel Waldeck.

Schwierige Partnersuche in China

In China habe man dann einen Produktionspartner gesucht – und auch Lehrgeld bezahlt. Viele Türen wurden den beiden Hessen direkt vor der Nase wieder zugemacht. „Die Stückzahl, die wir damals wollten, war mit 1000 Geräten viel zu niedrig. Die meisten wollten 100.000 und mehr“, erinnert sich Waldeck. „Durch Zufall haben wir einen innovativen Hersteller in China gefunden, der unser Konzept und unsere Idee verstanden hat.“ Schon im Gründungsjahr kamen die ersten Geräte auf den Markt. Verkauft habe man vor allem in der Region, um Erfahrungen zu sammeln, sagt Waldeck.

Für manch ein junges Unternehmen ist der Schritt nach China mit der Angst verbunden, kopiert zu werden. Das war bei den Gründern der Shift GmbH anders. Ganz im Gegenteil, es geht ihnen um die Sache. „Es geht darum, Geräte insgesamt nachhaltiger zu machen. Wir haben keine Patente angemeldet“, sagt Samuel Waldeck.

Erste vollmodulare Smartphone 2017 auf dem Markt

Seit 2018 betreibt die Shift GmbH eine eigene Produktion mit zehn Mitarbeitern in der Zehn-Millionen-Metropole Hangzhou, 180 Kilometer südwestlich von Schanghai. Auch dort gilt die 40-Stunden-Woche, und es gibt eine soziale Absicherung, erklärt Waldeck. Eine faire Produktion gehört für die Gründer ebenso zur Unternehmensphilosophie wie die nachhaltige Nutzung der Geräte. Anders als bei der weit verzweigten Lieferkette, die nicht bis ins kleinste Detail transparent sei, könne man die Art der Produktion einfach beeinflussen, so die Ansicht der Gründer.

Warum dann nicht gleich eine Produktion in Deutschland? Das hat für Samuel Waldeck auch mit Umwelt- und Ressourcenschutz zu tun. „Die Komponenten werden in China hergestellt. Sie einzeln so zu verpacken, dass sie sicher in Deutschland ankommen, würde Berge an Verpackungsmüll verursachen“, erklärt er.

Dabei ist Ressourcenschonung ein erklärtes Ziel des Shiftphones. Und dazu gehört auch, dass ein Gerät – ganz oder zumindest in Teilen – möglichst lange nutzbar ist. Vollmodular seien die ersten Smartphones noch nicht gewesen, sagt Samuel Waldeck, Die ersten dieser Geräte seien erst Ende 2017 auf den Markt gekommen. Und sie haben den gewünschten Impuls gesetzt: „Seither ist die Zahl der Reparaturen, die der Kunde selbst macht, um 100 Prozent gestiegen“, sagt Samuel Waldeck. Und er ist überzeugt: „Wenn man etwas selbst repariert hat, hat man auch eine ganz andere Wertschätzung für das Produkt.“

Kunde kann und soll selbst Hand reparieren

Aufgebaut seien die Smartphones deshalb so, dass die Teile, die statistisch gesehen am schnellsten kaputtgehen auch am einfachsten ausgetauscht werden können, erklärt Waldeck. Eine Statistik, die die Hersteller aus Falkenberg seit Einführung der vollmodularen Geräte führen, zeigt: Ganz vorne liegt der Akku. „Den muss man sekundenschnell so wie früher wechseln können.“ Und das ohne Werkzeug.

Direkt danach folgt statistisch gesehen das Display. Hier muss der Nutzer auch beim Shiftphone ein paar Schrauben losdrehen – der entsprechende Schraubendreher ist im Lieferumfang jedoch enthalten. „Bei uns haben die Kunden auch explizit die Erlaubnis, das Gerät zu öffnen“, betont Samuel Waldeck. Es erlösche keine Garantie, wie das bei manch anderem Hersteller der Fall sei. Auch das Kameramodul sei schnell zu wechseln – falls der Kunde hier mal aufrüsten will. „Ein Upgrade oder auch eine Rückgabe eines Geräts ist jederzeit möglich, und der Kunde bekommt den Realwert zurück.“

Vertrieben wird das Shiftphone fast ausschließlich über den Onlineshop des Unternehmens. Das ist für Waldeck auch der Grund, warum das Familienunternehmen ihre Smartphones trotz geringer Produktionsmenge im mittleren Preissegment anbieten kann. Wen es interessiert, der kann auf der Internetseite der Shift GmbH nachlesen, wie sich der Preis des Smartphones zusammensetzt. Und noch etwas kommt hinzu: Die Geschäftsführer ziehen keine Gewinne aus dem Unternehmen. Alles werde investiert oder für soziale oder Umweltschutzprojekte gespendet. „Wir zahlen uns ein ganz normales Gehalt aus.“

Keine Investoren, keine Kredite

Wer sich allerdings für ein Shiftphone entscheidet, muss Geduld mitbringen. Zwischen vier und acht Wochen dauert es, bis das Gerät ausgeliefert wird. Warum das so ist, hat mit der Unternehmensphilosophie zu tun: Hinter der Shift GmbH stehen keine Investoren und auch keine Bankkredite. Mit der Bestellung finanziert der Kunde den Einkauf der Komponenten und die Produktion.

Es werden einige Bestellungen gesammelt, bis sie in die kleine Fertigung gegeben werden. Wer sein Gerät direkt haben möchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Abschreckend scheint das insgesamt nicht zu sein. „Bislang hat sich jedes Jahr die Zahl unserer verkauften Geräte verdoppelt. Hoffentlich bleibt das noch ein bisschen so“, sagt Samuel Waldeck. Auf ständiges Wachstum angewiesen sei man aber nicht, betont der Geschäftsführer.

Wieder aufbereitete Geräte – Second-life-Smartphones - sind aktuell noch selten im Shop zu finden. „Die ersten vollmodularen Geräte kommen jetzt zurück. Sobald wir eins im Angebot haben, ist es auch schon wieder weg.“ Die Nachfrage sei deutlich höher als das Angebot. Und nicht alle Rückläufe gehen in den Wiederverkauf. „Wir brauchen auch Ersatzteile, um reparieren zu können. Sonst ist es nicht nachhaltig.“

Durch Mund-zu-Mund-Propaganda bekannt

Werbung für ihr Smartphone machen Samuel und Carsten Waldeck eigentlich nicht. Das spiegelt sich auch in den Marketingkosten wider, die das Unternehmen mit weniger als 0,1 Prozent dessen angibt, was eingenommen wird. Es wird auf Mund-zu-Mund-Propaganda gesetzt. Dabei hat auch der Gewinn des Bundespreis Ecodesign 2018 geholfen. Das habe Wellen geschlagen, sagt Samuel Waldeck.

Auch wenn das Shiftphone oft mit Fairphone aus den Niederlanden verglichen wird, als Konkurrenten sieht Samuel Waldeck die beiden Unternehmen nicht. Mittlerweile sei man sogar im Gespräch. „Wir können gemeinsam eine Debatte lostreten, von der jeder profitieren kann“, ist Samuel Waldeck überzeugt. Das Umweltbewusstsein der Menschen steige, sodass der Markt keine Nische bleiben müsse. „Ich finde es gut, dass die Leute für das Thema sensibel werden.“

Shift GmbH





Geplant ist, das Shift-Sortiment um Tablets und Laptops zu erweitern – Design, Entwicklung, Vertrieb und Support sind weiter in Falkenberg, Deutschland und Europa angesiedelt. Mittlerweile arbeiten für den Hersteller außerhalb von China 30 Mitarbeiter. Ende des Jahres, so hat das Unternehmen jüngst angekündigt, wird es zumindest mit dem ersten neuen Produkt so weit sein.