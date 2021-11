Internet-Handel : „Singles Day“: Rekordumsätze bei Rabattschlacht in China

Sonderangebote und satte Rabatte lockten zum jährlichen Konsumfestival alle Singles auch in China an. Die großen Profiteure waren allerdings die Online-Händler.

Peking | Die weltgrößte Rabattschlacht in China hat großen Online-Händlern wie Alibaba und JD.com in diesem Jahr Verkaufsrekorde gebracht. Obwohl weniger Werbewirbel gemacht und mehr Nachhaltigkeit betont wurde, stiegen die Umsätze des Konsumfestivals zum „Singles Day“ wieder kräftig - wenn auch nicht so sehr wie in den Vorjahren. Während der elftägigen ...

