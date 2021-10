Erneuerbare Energien : Solarwirtschaft erwartet zweistelliges Wachstum

In Deutschland soll es derzeit etwa 4,5 Millionen Solaranlagen in Betrieb geben. Der Bundesverband Solarwirtschaft erwartet ein zweistelliges Wachstum in diesem Jahr.

München | Die Solarbranche erwartet in den nächsten Jahren eine weitere Beschleunigung des Ausbaus der Sonnenenergie in Deutschland. In diesem Jahr wird die installierte Leistung von Photovoltaik-Anlagen um geschätzt 10 bis 15 Prozent steigen, wie der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW) am Mittwoch mitteilte. Ein Treiber wird nach Einschätzung des Branchenve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.