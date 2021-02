Chats von Kriminellen ausgewertet : Sollte Hochstapler Holt aus Gefängnis befreit werden? Das sind die Hintergründe

Sollte der mutmaßliche Windkraft-Betrüger Hendrik Holt aus dem Gefängnis befreit werden? Entsprechende Hinweise lieferten gleich zwei Ermittlungsbehörden an die Staatsanwaltschaft in Osnabrück. Die ließ den Emsländer vorsichtshalber auf einer Hochsicherheitsstation unterbringen. Das sind die Hintergründe.

Osnabrück | Die Justizvollzugsanstalt in Oldenburg zählt zu den am besten gesicherten Gefängnissen in Niedersachsen. Hier sitzen Schwer- und Schwerstkriminelle – und seit April vergangenen Jahres der Untersuchungshäftling Hendrik Holt. Gleich zwei Ermittlungsbeh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.