Börse in Frankfurt : Sorge um weniger EZB-Hilfen belastet den Dax

Hinweise auf eine mögliche Reduzierung der Pandemie-Hilfen der Europäischen Zentralbank (EZB) sind am Dienstag bei Investoren schlecht angekommen.

Frankfurt/Main | Am Vormittag hatte der deutsche Leitindex Dax noch mit einem deutlichen Plus erstmals seit zweieinhalb Wochen wieder die Marke von 16.000 Punkten in Richtung seines Rekordhochs übersprungen, am Nachmittag ging es dann mit deutlich unter 15.800 Punkten in die andere Richtung. Der Dax schloss 0,33 Prozent niedriger bei 15.835,09 Punktenb. Der MDax verlo...

