Energie, Holz und Metalle : Stärkster Anstieg deutscher Erzeugerpreise seit 46 Jahren

Die hohen Energiepreise machen sich nicht nur an den Tankstellen in Deutschland bemerkbar. Beim Anstieg der Erzeugerpreise meldet das Statistische Bundesamt einen Höchstwert für die letzten Jahrzehnte.

Wiesbaden | In Deutschland bleibt der Preisauftrieb stark. Im Juli stiegen die Preise, die Unternehmen für Waren erhalten oder zahlen müssen, so kräftig wie seit 46 Jahren nicht mehr. Im Jahresvergleich legten die Erzeugerpreise um 10,4 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Das war der stärkste Zuwachs seit Januar 1975, als die Preise in der Ölk...

