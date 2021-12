Schub durch Corona : Statistik: Online-Shopping wird immer beliebter

Vier von fünf Personen haben in ihrem Leben bereits online eingekauft - besonders beliebt ist diese Art des Shopping bei den Jüngeren. Die Corona-Pandemie hat dem Online-Handel einen zusätzlichen Schub verliehen.

Wiesbaden | Das Einkaufen im Internet ist bei vielen Menschen in Deutschland beliebt. 80 Prozent der 16- bis 74-Jährigen haben in ihrem Leben schon Waren und Dienstleistungen online bestellt, wie das Statistische Bundesamt nun in Wiesbaden mitteilte. Das entspreche knapp 49 Millionen Menschen. Corona hat Online-Handel angeschoben Den höchsten Anteil an Onli...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.