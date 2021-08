Aktuelle Entwicklungen : Bundesweiter Bahn-Streik: Hamburg und Umfeld besonders betroffen

Bahnreisende müssen sich bis Freitag auf erhebliche Einschränkungen gefasst machen. Wegen des Streiks der GDL fährt nur jeder vierte Fernzug. Auch im Regionalverkehr rollt wenig. Die aktuellen Entwicklungen.

Berlin | Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) ruft zum Streik bei der Deutschen Bahn auf. Der Ausstand soll im Güterverkehr bereits am Dienstagabend um 19 Uhr beginnen, kündigte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky am Dienstag in Frankfurt an. Es folgt ein bundesweiter 48-stündiger Streik im Personenverkehr und in der Bahn-Infrastruktur vom Mittwoch,...

