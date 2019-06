Eskalation im Tarifstreit mit Gewerkschaft Ufo : Streiks angekündigt: Drohende Flugausfälle bei der Lufthansa im Juli

Mitten in der Ferienzeit ruft die Gewerkschaft Ufo bei der Lufthansa zum Streik des Kabinenpersonals auf.

von dpa

20. Juni 2019, 10:36 Uhr

Frankfurt am Main | Das kündigte der stellvertretende Ufo-Vorsitzende Daniel Flohr am Donnerstag in Frankfurt an. Bei den Töchtern Eurowings und Germanwings werde es so bald wie möglich eine Urabstimmung geben, bei der Lufthansa werde sich dies um ein paar Wochen verzögern.

Im März hatte die Gewerkschaft Ufo Tarifverträge mit Lufthansa gekündigt und drei Monate vor Ende der Friedenspflicht per 30. Juni mit einem Streik des Kabinenpersonals im Sommer gedroht. Lufthansa hatte die Kündigungen jedoch nicht anerkannt.

Mehr in Kürze.