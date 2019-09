Heute Flugausfälle : Streiks bei British Airways am Montag und Dienstag

Piloten von British Airways befinden sich seit Mitternacht im Streik. Bis Dienstag sollen rund 1600 Flüge ausfallen.

09. September 2019, 07:23 Uhr

London | Passagiere von British-Airways müssen am Montag und Dienstag damit rechnen, dass ihr Flug gestrichen wird. Die allermeisten Flüge der britischen Airline, die heute und morgen vom Vereinigten Königreich aus hätten starten sollen, fallen. Grund ist ein Pilotenstreik bei der Fluggesellschaft im Kampf für eine bessere Bezahlung. Nach Angaben der Gewerkschaft Balpa sind Montag, Dienstag und am 27. September Arbeitsniederlegungen bei der britischen Airline geplant.

Von den Streiks dürften nach Angaben der Nachrichtenagentur PA Zehntausende Passagiere betroffen sein. British Airways biete etwa 850 Flüge pro Tag an, von denen die meisten ausfallen sollen. Kunden seien Erstattungen oder Umbuchungen angeboten worden.

British-Airways-Flüge in Deutschland

"British Airways muss aufwachen", sagte Balpa-Generalsekretär Brian Strutton. Die Piloten hätten in schwierigen Zeiten erhebliche Gehaltskürzungen hinnehmen müssen. Nun solle die Fluggesellschaft in Zeiten des Profits aber den Piloten auch etwas zurückgeben.

Nach Angaben der Pilotengewerkschaft kostet ein Streiktag 40 Millionen britische Pfund (etwa 44 Millionen Euro). British Airways hatte den Piloten im Juli eine Gehaltserhöhung von 11,5 Prozent über drei Jahre angeboten. Dies wurde jedoch zurückgewiesen.

In Deutschland fliegt British Airways die Flughäfen Berlin Tegel, Köln-Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Friedrichshafen, Hamburg, Hannover, München, Nürnberg und Stuttgart an. Ob deutsche Passagiere von den Streiks betroffen sind, war am Montagmorgen zunächst unklar. Die Fluggesellschaft teilte auf Nachfrage unserer Redaktion mit, betroffene Passagiere seien bereits kontaktiert und über Alternativen wie Umbuchungen, Ausweichen auf eine andere Airline oder eine volle Erstattung des Flupreises informiert worden.

