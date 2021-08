Kommentar : Teureres Fleisch, billigeres Obst und Gemüse – richtig so!

Geht es nach Verbraucherschützern, sollten die Preise für Fleisch hochgehen - und die für Obst und Gemüse sinken. Das ist der richtige Weg, unter einer Bedingung.

Schwerin | Es wird höchste Zeit, dass Fleisch und Wurst teurer werden, um eine bessere Tierhaltung in Deutschland zu ermöglichen – vorausgesetzt das Geld kommt auch unmittelbar den Landwirten zugute, die in mehr Tierwohl investieren wollen. Hinzu kommt jedoch, dass der Verbraucher in Deutschland ohnehin schon mit steigenden Preisen zu kämpfen hat. Die Inflations...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.