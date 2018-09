Wirtschaft : Thyssenkrupp plant Aufspaltung in zwei Unternehmen

Seine Pläne werde der Vorstand dem Aufsichtsrat auf einer Sitzung am Sonntag vorschlagen, teilte Thyssenkrupp mit.

von dpa

27. September 2018, 16:55 Uhr

