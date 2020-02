Für 17,2 Milliarden Euro : Thyssenkrupp verkauft Aufzugssparte an Finanzinvestoren

Der Konzern befindet sich im Umbruch und hat auf einen Geldsegen durch den Verkauf der Aufzugsparte gehofft.

Avatar_prignitzer von dpa

27. Februar 2020, 19:33 Uhr

Essen | Der angeschlagene Stahl- und Industriekonzern Thyssenkrupp verkauft seine Aufzugssparte für 17,2 Milliarden Euro vollständig an ein Konsortium um die Finanzinvestoren Advent und Cinven und die Essener RAG-Stiftung. Das teilte Thyssenkrupp am Donnerstag in Essen mit.

Mehr Informationen in Kürze.