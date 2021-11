Veranstaltungen : Tickethändler CTS Eventim erholt sich

Konzerte und andere Großveranstaltungen sind in der Pandemie reihenweise ausgefallen. Das hat den Tickethändler gebeutelt. Nun geht es allmählich wieder aufwärts.

München | Der Veranstalter und Tickethändler CTS Eventim erholt sich weiter langsam von der Corona-Krise. Im dritten Quartal zogen die Umsätze an, teilte der MDax-Konzern in München mit. Von Juli bis September erlöste CTS 114,7 Millionen Euro und damit fast vier Mal so viel wie ein Jahr zuvor. Und sowohl operativ als auch unterm Strich kam das Unternehmen wi...

